Ndéye Ndack : "Que toutes les voix puissent s'élever pour dire non à l'émigration clandestine"

La lutte contre l'émigration clandestine a fait grand bruit ces derniers jours, à Mbour. Car, la Petite-Côte étant parmi les plus touchés par ce fléau. Le temps d'une soirée, des artistes du département ont chanté pour sensibiliser sur les méfaits de l'émigration clandestine.





Cette fois-ci, Ndéye Ndack Touré, animatrice très engagée pour le droit des humains, a initié un concert de plaidoyer.





Devant les jeunes mbourois, elle a dénoncé ce phénomène qui a englouti des centaines de jeunes. En tant que mère, sœur, sénégalaise, elle dit non à l'émigration clandestine par le biais de l'association qu'elle dirige, Grain d'espoir.





"Personnellement, ça nous touche. Et l'association Grain d'Espoir a fait des actions jusqu'en Casamance en toute discrétion pour des femmes qu'on ne connait et qu'on ne peut pas connaître parce qu'elles ne disent rien. Tout le monde se tait. Mais, je pense qu'à un moment donné, il faut que toutes les voix puissent s'élever ensemble pour dire non à l'émigration clandestine", plaide-t-elle.





La protection des jeunes faisant partie des missions de Grain d'Espoir, la présidente de l'association défend aussi ardemment la cause des filles. Indignée, elle dit : "Nous ne pouvons plus ignorer la souffrance endurée par les jeunes. Notre influence doit pouvoir permettre à défendre les causes des jeunes. Actuellement on a des problèmes avec le maintien des enfants particulièrement des filles à l'école. On a des problèmes parce que nos enfants sont violés, parce que la jeunesse ne sait plus vers qui se retourner pour aller de l'avant. Nous sommes des porteurs de voix et en cela, nous sommes là pour rassembler, pour sensibiliser et leur dire qu'on les aime. C'est bien de sensibiliser mais en un moment, il faut leur prouver notre amour et notre bienveillance, notre compassion''.