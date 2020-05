Ndioum : Un jeune de 15 ans meurt noyé dans le marigot de Doué

Un jeune de 15 ans, habitant le quartier Oulad Berry de Ndioum, a trouvé la mort par noyade dans le marigot de Doué où il se baignait avec ses camarades, a appris Seneweb. Le drame s’est produit, ce lundi, aux environs de 14 heures.D’après nos sources, le jeune homme et ses amis se servaient de bidons vides de 20 litres d’huile comme flotteurs et que la victime aurait perdu le contrôle avant d’être englouti par les eaux.Le corps de la victime été repêché par les pêcheurs de la localité qui l’ont ensuite remis aux siens pour inhumation.Cette forte chaleur, qui sévit au Fouta dans un contexte de Ramadan, pousse beaucoup de jeunes à se baigner sur le Fleuve Sénégal et au niveau de ses défluents où sont malheureusement notés beaucoup de cas de noyades. Une situation qui interpelle, aujourd’hui, les parents qui doivent redoubler de vigilance.