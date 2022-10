Ndongo Diop de Pastef placé sous mandat de dépôt

Ndongo Diop est en prison. Ce militant de Pastef a été placé sous mandat de dépôt hier, mercredi, par le Doyen des juges. Il lui est reproché d’avoir publié sur Youtube une vidéo de 42 minutes 57 secondes dans laquelle il incite les jeunes à s’en prendre physiquement au procureur de la République et au Doyen des juges au cas où ils prenaient des décisions défavorables à son leader de parti, Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire pour viol présumé.



Ndongo Dioo n’avait pas épargné la police dans sa vidéo. Il a accusé les policiers d’avoir fabriqué les cocktails Molotov retrouvés sur certains militants de Pastef arrêtés dans le cadre de l’affaire «Force spéciale».



Placé sous contrôle judiciaire, Ndongo Diop a été finalement placé sous mandat de dépôt. D’après Libération, qui donne l’information, il est poursuivi pour appel à l’insurrection, appel à la violence et à la haine, menaces de mort sur des autorités judiciaires et diffusion de fausses nouvelles par le biais d’un système information.



Le journal rapporte que face aux enquêteurs, Ndongo Diop a refusé de répondre aux questions. Il s’est présenté comme un otage politique et a exigé sa libération.