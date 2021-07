Nettoiement / Grève des concessionnaires: Vers une Tabaski dans l’insalubrité

Greve des agents du nettoiement

Les agents du nettoiement ont annoncé une grève à partir de lundi prochain. Ils en veulent à l’Ucg qui, selon eux, leur doit 6 mois de factures impayées.





« Nous avons des contrats de prestations avec l’Ucg. Nous assurons la collecte, le transport et la mise en décharge des ordures ménagères. A la fin de chaque mois, on facture et après certification, les factures sont déposées. Mais là, l’Ucg nous doit en moyenne 6 mois de factures impayées. C’est inacceptable! », proteste le porte-parole du collectif dans le quotidien l’Observateur.