[Vidéo] Neuf mois sans salaire : Les employés de l’usine Diabos de Darou Khoudoss Mboro très en colère contre Oumar Sarr

Neuf mois sans salaire à l’usine Diabos de Darou Khoudoss Mboro

Ils sont au chômage technique depuis presque un an. Plus de 50 employés de l’usine Diabos (Diamada et Bosfor), une carrière située à Darou khoudoss Mboro dans le département de Tivaouane, se font entendre pour décrier leur situation et interpeller le président de la République après la fermeture de leur usine.





La situation est très tendue à Diabos, une entreprise de production de béton dont les employés sont en chômage technique depuis 9 mois. « La carrière est fermée à cause des deux actionnaires turque et espagnol qui ont une divergence entre eux », clame un des travailleurs face à la presse. Et à l’en croire, la carrière n’a pas besoin de vivre sa situation actuelle, après que le ministre des Mines a suspendu leur licence sous prétexte que la carrière n’est pas aux normes.





« Nous n’avons même pas de quoi inscrire nos enfants en tant que pères et mères de famille », tonne Moussa Ka, responsable de production, qui précise que le quiproquo entre les deux cogestionnaires de l'usine aurait précipité cette situation de précarité à laquelle sont étrangers des travailleurs qui disposent de Cdi. D’ailleurs l’affaire est portée devant la justice. Mais toujours est-il que les choses semblent être au point mort. « Nous demandons au ministre des Mines de nous remettre notre licence de production », insistent les travailleurs.





Après plusieurs renvois, nouvelle audience ce 3 novembre





En effet, depuis 8 mois, un conflit oppose les deux actionnaires que sont Diamada (Sénégal), détenteur de la licence, et Bosfor (turc), partenaire financier. Le tribunal s’étant saisi du dossier peine à rendre un verdict à ce conflit qui oppose les deux actionnaires, déplorent les travailleurs. Selon ces derniers, le ministre Oumar Sarr, suite à la plainte de la partie turque, a ordonné le retrait de la licence sans avoir, au préalable, entendu la partie adverse, sans tenir compte de la réalité humaine car dans cette société plus de 50 familles y travaillent, soient entre 250 et 300 personnes qui vivent aux dépens de Diabos.