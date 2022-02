NGOR-ALMADIES : Le site abritant les terrains offerts aux Lions dévoilé

Macky Sall a offert aux Lions, à l’encadrement technique et aux fédéraux des terrains de 200 m2 à Dakar et de 500 m2 à Diamniadio où sera érigée la Cité de la Tanière.



Pour Dakar, le terres offertes se situent sur un site de 800 hectares précisément sur le titre foncier 4407/Dakar Gorée ou 526/Ngor Almadies.



Selon le quotidien Source A, les parcelles avaient été déjà délimitées avant même le sacre des Lions.



Les terrains se trouvent exactement entre Ngor et Ouakam du côté de l’aéroport Léopold Sedar Senghor.



Le site 4407/DG se situe entre l’aéroport militaire LSS et les Mamelles.



À signaler que le site en question couvre les terrains offerts aux impactés de la Cité Tobago.



Tout comme 30 ha ont été confiés à la CDC dans le cadre de son projet immobilier.



Le site 4407/DG, qui s’étend sur 800 ha, accueille aussi plusieurs cités dont celle de l’homme d’affaires Mbakiyou Faye.