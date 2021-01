Notes de Diary Sow : Le Sgee invite la presse à plus de rigueur

Depuis quelques jours, des informations font état des notes obtenues par Diary Sow et qui pourraient expliquer sa disparition. Des allégations sans fondement, si l’on se fie aux autorités en charge des étudiants à l’extérieur.« Le service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger (Sgee) tient à démentir formellement de telles informations qui sont totalement fausses et appelle les organes de presse à plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de cette affaire », lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.Selon le document, le dossier est géré en toute rigueur par les Etats sénégalais et français qui en font une priorité. Le Sgef attend donc de la presse un traitement professionnel de cette affaire.