Noyade: Le corps sans vie d’un enfant échoue sur la plage de Cambérène

C’est la consternation à Cambérène (à hauteur du pont de la Vdn 3). Un corps sans vie a échoué sur la plage, peu après le crépuscule, ce vendredi 6 août 2021. Il s’agit d’un enfant d’une dizaine d’années. La dépouille du jeune garçon gisait sur la rive.







Ce sont les sportifs qui s’entraînaient non loin qui ont fait la découverte macabre avant d’alerter la police et les sapeurs-pompiers. Ces derniers ont acheminé le corps non encore identifié à l’hôpital.





Un énième cas de noyade qui relance le débat sur la surveillance de ces plages interdites à la baignade.