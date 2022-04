Nyassia : Après 30 ans d’exil dû au conflit casamançais, les populations de Mahmouda Boukombé sur le retour

Retour des populations de Nyassa après 30 ans de conflit en Casamance

Ayant fui leur localité plus de trente ans durant, les populations de Mahmouda Boukombé dans la commune de Nyassia, se préparent à retourner progressivement et en masse au bercail, avant le début de l’hivernage.





En effet, les jeunes de ce village qui ont fui leur terroir à cause du conflit casamançais, appuyés par des jeunes des autres villages voisins s’adonnent de jour en jour à des activités de déblayage des pistes et de construction des briques en banco pour accueillir les premières familles désireuses de retourner au bercail après 30 ans d’exil.





Sitaffa Diedhiou, un jeune de Mahmouda Boukombé d’affirmer : « Tout le monde a fui, ce que nous voulons est que tous rentrent au village. Beaucoup d’entre nous sont installés à Ziguinchor à cause du conflit et la situation est difficile là-bas, et comme le danger est inexistant maintenant, nous devons rentrer et reprendre nos activités dans notre terroir après des années d’abandon de nos terres. Moi-même qui vous parle, je suis basé à Ziguinchor depuis lors dans des conditions très difficiles avec les parents, donc nous devons tous rentrer».