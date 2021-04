Observation du croissant lunaire : un Comité de pilotage transitoire mis en place

Ce mardi 06 avril 2021, le Cadre unitaire de l'islam au Sénégal a invité la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) à une réunion de concertation afin de retrouver l'unité des musulmans dans l'observation du croissant lunaire avec l'appui du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, note un communiqué de presse de Cheikh Ahmed Tidiane Sy.









A l’issue de cette réunion, il a été convenu qu’un Comité de pilotage transitoire codirigé par Messieurs Ahmadou Cissé Ndiéguène, Dr Mohamed Bouchra Dièye et Oumar Diène sera mis en place.





« Ce comité provisoire de la Conacoc organisera dans l'unité et pour l'intérêt des musulmans, l'observation du croissant lunaire en vue du mois de Ramadan rédempteur, et poursuivra son travail dans les prochains mois pour consolider la Conacoc et améliorer ses modalités de travail », précise la même note.