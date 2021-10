Octobre Rose : A Kolda, les femmes se mobilisent contre le cancer du col de l'utérus

Dans la capitale du Fouladou, les femmes célèbrent Octobre Rose. Une occasion pour elles de dire NON à la maladie du cancer du col de l'utérus. Elles se mobilisent lors des journées de dépistage volontaire et précoce de la maladie en partenariat avec l'Institut de santé (ISSA).



L'objectif de ce dépistage est de permettre aux differebtes femmes de savoir leur situation sanitaire dans ce sens. Car, outre le cancer du col de l'utérus, ces femmes sont dépistées sur le cancer du sein. Deux maladies qui rongent plusieurs femmes dans cette partie du pays où l'accès aux soins de santé constitue un véritable casse-tête. A en croire Kady Kandé, marraine de ces journées d'octobre, "les femmes du Fouladou nécessitent une assistance continue surtout en matière de santé concernant ces maladies et autres". Ainsi, elle appelle les femmes à plus de mobilisation durant tout ce mois d'octobre pour bénéficier de ces prestations sanitaires gratuites.





Au poste de santé où est installée une équipe médicale pour la circonstance, elles sont venues de partout pour se faire consulter. Une aubaine pour Mariama Diamanka qui s'est faite dépister et bénéficie d'un accompagnement comme d'autres dans le traitement de la maladie. Les équipes de dépistages travaillent dans les meilleures conditions sous une forte affluence des femmes qui cherchent à connaître leur situation sanitaire dans ce sens.





Cette troisième édition du dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein gagne le pari de la mobilisation sous l'égide du maire de la commune de Kolda. Abdoulaye Bibi Baldé a aussi impulsé des consultations gratuites au centre et dans certaines communes du département. Jusqu'à dimanche dernier, plus de mille personnes ont été consultées dans différents domaines de la santé avec des équipes médicales venues d'ailleurs pour épauler le dispositif. " Nous organisons en ce mois d'octobre ces prestations gratuites pour donner le sourire aux populations en quête perpétuelle de meilleures conditions de vie sanitaire", a déclaré Abdoulaye Bibi Baldé. Ajoutant que cela permet l'accès aux soins d'une certaine population qui ne dispose pas assez de moyens.