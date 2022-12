Ofnac / Serigne Bassirou Guèye, ancien procureur: « Tous les rapports transmis au parquet, ont été tous traités»

Serigne Bassirou Guèye, nommé le 1er décembre 2022 par le chef de l’Etat, Macky Sall, est finalement installé à la tête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). La passation de service a eu lieu ce mardi, en présence de son prédécesseur, Seynabou Ndiaye Diakhaté. L’ancien procureur de la République a fait savoir que tous les dossiers de l’Ofnac transmis au parquet, ont été traités.