Opération de sécurisation mixte police-gendarmerie : 830 individus interpellés à Dakar

Opération de sécurisation Police-Gendarmerie à Dakar

C'est un énorme coup de filet que la gendarmerie et la police ont, conjointement réussi, au cours d'une opération de sécurisation menée sur l'étendue de la région de Dakar. Selon des informations de Seneweb, les forces de défense et de sécurité ont interpellé 830 individus pour diverses infractions, mis en fourrière 68 véhicules, immobilisé 83 motos et saisi plus de 9 kg de drogue et des faux billets. Détails.





Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le grand banditisme, la police et la gendarmerie ont sorti la grosse artillerie, à l'occasion d'une opération coup-de-poing mixte opérée dans la région de Dakar. Pour ce faire, ces forces de défense et de sécurité ont mutualisé leurs forces pour ratisser large.





Selon des informations parvenues à Seneweb, cette opération de sécurisation combinée a permis de mettre la main sur 830 individus dont 626 pour vérification d'identité (Vi), 67 pour ivresse publique manifeste (Ipm), 93 pour non port du masque, 17 pour détention et usage de chanvre indien , 6 pour jeux de hasard sur la voie publique, 4 pour flagrant délit de vol, 7 pour nécessité d'enquête (Ne), 2 pour coups et blessures volontaires (Cbv), 2 pour publication d'images à caractère pornographique et 1 pour vagabondage.





Dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage, un joli coup de filet a été réalisé par les limiers. En effet, un billet de 10 000 F, 30 paquets contenant chacun 100 billets de 100 euros, 27 paquets contenant chacun 100 billets de 50 euros, 25 paquets contenant chacun 1 000 billets noirs de 100 et de 50 euros ont été saisis, d'après nos sources.





Également, plus de 9 kg de chanvre indien ont été saisis, à l'occasion de cette descente musclée des forces de l'ordre dans les artères et les zones chaudes de Dakar.