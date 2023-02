Opération de Sécurisation nationale: 510 individus mis aux arrêts par la police

Dans le cadre de sa politique de sécurisation sur l'étendue du territoire national, la police a déroulé un nouveau grand ménage dans la nuit du mardi au mercredi entre 21h et 5h du matin.





Ce large ratissage visant à assurer la protection des personnes et de leurs biens, a permis aux éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal, de mettre la main sur 510 individus pour diverses infractions, selon une source autorisée de Seneweb.





Le bilan s'articule ainsi ; 337 pour vérification d'identité, 86 pour ivresse publique et manifeste, 20 pour nécessité d'enquête, 5 pour détention et trafic de chanvre indien, 5 pour usage de chanvre indien, 2 pour détention de chanvre indien, 2 pour détention d haschisch, 2 pour coups et blessures volontaires, 8 pour racolage, 5 pour jeux de hasard, 1 pour conduite sans permis, 1 pour conduite en état d'ébriété, 3 pour association de malfaiteurs, 1 pour détention d'arme blanche, 1 pour violence et voie de fait, 3 pour détention et usage de produits cellulosiques, 5 pour vol en réunion, 1 pour tentative de vol, 1 pour vol avec effraction, 5 pour flagrant délit de vol, 6 pour vol simple, 1 pour abus de confiance.