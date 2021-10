Opérations de patrouilles conjointes : 4 navires sénégalais arraisonnés en Gambie

Dans le cadre de l’opération des patrouilles conjointes entre les marines et garde-côtes du Sénégal, du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée Bissau, 4 navires sénégalais ont été arraisonnés dans la zone économique exclusive de la Gambie. La nouvelle a été annoncée ce 29 octobre lors d’une conférence de la conférence de presse de clôture de l’opération. « Vous n’êtes pas sans savoir que les pêcheurs doivent avoir les documentations à jour conformément aux lois et règlements de l’Etat dans lequel ils doivent se rendre », justifie le Capitaine de Frégate Cheikh Oumar Sagna.