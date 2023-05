Opérations Pré-hivernage à Kaolack, Fatick, Touba… : l’ONAS dans l’action de la réduction des risques d’inondation

Comme à Kaolack, le système d’assainissement s’est densifié dans la ville de Fatick. Ici, l’ONAS place la barre très haut. Rien n’est négligé pour remettre à niveau le système de drainage des eaux pluviales avant les grandes pluies. Au centre-ville, le passage des équipes de curage laisse sur place des monts d’immondices tirés des canalisations en attendant leur évacuation. « Nous avons programmé le curage de 8 km de réseau sur un linéaire de 14 km. Les 6 km restant sont un réseau fermé. Il n’y a presque pas de déchets », informe Moussa Guèye, représentant de l’ONAS, dans la région de Fatick.



Tirant les enseignements des inondations de 2022, les techniciens ont entrepris la délocalisation du local technique qui sera mis à un niveau plus élevé, à l’abri des inondations en cas de pluies exceptionnelles. « Si Tout se passe comme prévu, nous pourrons terminer le curage, la semaine prochaine », avance Moussa Guèye. Notons que cette ville avait connu des inondations d’une rare ampleur avec 200 mm de pluies enregistrées en 72 heures, dépassant le cumul mensuel observé au centre du Sénégal.



Les travaux d’envergure à Touba