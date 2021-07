Opérations pré-hivernales et Covid-19 : Les autorités étatiques ont démarré les activités prévention

Sous la tutelle du gouverneur de Dakar, du colonel Maodo Malick Diop et des autorités sanitaires, le maire de la commune de Patte d'oie, Banda Diop, a procédé, ce vendredi 9 juillet, au lancement officiel des opérations pré-hivernales du service d'hygiène régional. Coïncidant avec la recrudescence des cas de Covid-19, les autorités ont profité de l'occasion pour lancer les activités de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la vaccination et du respect des gestes barrières.





Pour le maire Banda Diop, cette cérémonie à caractère solennel est marquée par la pandémie de la Covid-19 d'où le lancement des 72 heures au niveau régional associé aux opérations de délabrement de saupoudrage du service d'hygiène. Pour lui, "c'est un moment de communication sur les risques et l'engagement communautaire pour la riposte contre la pandémie à Covid-19". Ce, avant de rappeler la batterie de mesures qu'avait pris le gouvernement du Sénégal dès l'apparition du 1er cas en mars 2020, en termes de résilience d'état de catastrophe sanitaire sur un état d'urgence et d'accompagnement de denrées alimentaires pour les populations.





"Il faut nous rapprocher des districts sanitaires dès les premiers symptômes, respecter systématiquement les gestes barrières à savoir le port du masque, le lavage des mains, la limitation des rassemblements, le respect de la distanciation physique dans les lieux publics ou privés, dans les foirails, dans les marchés, dans les réunions publiques d'information", a-t-il recommandé. Cependant, le maire Banda Diop a invité les populations à aller se vacciner afin d'éviter la propagation du virus. Car, dit-il, "la Covid est en train de tuer".