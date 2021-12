Opéré avec succès : Sadio Ousmane Diedhiou remercie les Sénégalais

Dr Makhan Danfakha remercie les senegalais

Sadio Ousmane Diedhiou va bien et est de retour au bercail. Mieux, il a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont aidé à sortir victorieux de sa maladie.





Son histoire avait soulevé une vague de compassion chez les Sénégalais. Jeune étudiant en médecine atteint d’une maladie rare - une aplasie médullaire - il avait bénéficié d’un élan national pour se faire soigner.





Après une quête de plusieurs semaines, il a été évacué en France, le 26 janvier 2021. Son traitement au CHU de Bordeaux sera pris en charge grâce à une collecte lancée par ses proches, avec la participation de l’État sénégalais.





Selon son comité de soutien, quelque 273 millions de francs CFA, soit environ 415 000 euros, ont été mobilisés pour son évacuation et son hospitalisation en Hexagone.





L’opération s’est déroulée avec succès. L’information est livrée en août 2021, soit plus de six mois après. “Il se porte bien. L’opération s’est déroulée avec succès et actuellement, il fait juste un suivi en ambulatoire. On est assez satisfait des résultats qu’on a eus là-bas. Même le médecin qui s’occupe de lui est très satisfait des résultats qu’il a eus, concernant son cas’’, avait déclaré sur la Rfm, le docteur Makhan Danfakha qui précise que le patient est sorti de l’hôpital.





Comme annoncé à l’époque, il est désormais de retour parmi les siens et en bonne santé. Dans un message audio, il remercie toutes les personnes et les bonnes volontés qui l’ont aidé à se remettre sur pied.