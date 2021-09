Orages, pluies et pics de chaleur, votre météo (ANACIM)

Des pluies accompagnées d’orages intéresseront les localités Sud et Centre-sud pouvant s’étendre jusqu’au Centre- ouest du pays au cours de cette après-midi.



Ailleurs, le temps sera plutôt stable avec des possibilités de pluies fines au Nord-est.



Le temps chaud sera relativement sensible avec des pics de températures journalières qui oscilleront entre 31°C à Dakar et 39°C à Podor.



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Nord-ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.