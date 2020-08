Ouest Foire : Ballet de personnalités au baptême du petit-fils de Cissé Lô

Plusieurs autorités publiques étaient présentes, hier, au baptême du petit-fils du député Moustapha Cissé Lô, au quartier Ouest-Foire de Dakar. C’est dire que malgré son exclusion de l’Alliance pour la République (Apr), il garde toujours d’excellents rapports avec ses ex-frères de parti. Selon L’AS, c’est un des fils de El Pistolero, Pape Aliou Lô, qui baptisait son enfant qui porte le nom de l’ancien président du Parlement de la Cedeao.







Parmi les autorités politiques, il y avait les ministres Me El Hadji Oumar Youm et Arouna Coumba Ndoffène Diouf, Abdoulaye Ndour, le Colonel Babacar Mbagnick Fall, Mbaye Diouf Dia, le Directeur de Domaines, Mame Boye Diao…. Sans parler de la présence d’artistes, d’hommes d’affaires en plus d’un représentant du Khalife général des Mourides. Pendant toute la cérémonie, le 1er vice-président de l’Assemblée affichait la banane.