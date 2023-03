Ouest Foire : Une boutique de vente de téléphones pillée par des manifestants

Les manifestations d’hier à Dakar et dans d’autres localités du pays ont causé d’énormes dégâts matériels. Et le commerçant Cheikhouna Guèye ne dit pas le contraire. Ce vendeur de téléphones et d’ordinateurs portables a vu son commerce sis à Ouest Foire cambriolé et pillé tard dans la nuit alors que les manifestations se poursuivaient dans la zone.







La victime, qui s’est confiée à la Rfm, dit être incapable d’évaluer, pour le moment, le préjudice subi. « C’est vers 1h du matin qu’on m’a appelé pour m’en informer. J’ai aussi jeté un coup d’œil sur les images des caméras de surveillance pour constater l’irréparable. Je ne peux pas évaluer exactement la valeur marchande des produits emportés, mais cela est estimé à des millions de francs Cfa », a-t-il souligné, regrettant le comportement de certains jeunes qui profitent de ces moments pour voler ou vandaliser les biens d’autrui.





M. Guèye dit, par ailleurs, avoir saisi la Gendarmerie dans la nuit même et espère que « justice sera faite ». En tout cas, dit-il, quatre personnes sont identifiables sur les vidéos.