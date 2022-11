Oumar Boun Khatab Sylla et les passeports diplomatiques de sa famille

Oumar Boun Khatab Sylla est l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD). Il a été récemment relevé de ses fonctions. Source A a révélé ce mercredi que l’ex-patron de la société publique de transport était non seulement titulaire d’un passeport diplomatique- ce qui est normal pour le directeur d’une société nationale-, mais il a fait bénéficier le document à quatre membres de sa famille. Le journal précise que l’épouse de Oumar Boun Khatab Sylla et leurs trois enfants (deux filles et un garçon) étaient également titulaires de passeports diplomatiques. Ces derniers, rapporte la même source, sont nés en 2010, 2013 et 2021.