Oumar Youm : « Dakar étouffe et cela ne peut pas continuer »

L'encombrement et la congestion automobile de la ville de Dakar devient insoutenable. En effet, la ville de Dakar concentre 80% des activités économiques pour 0,3% du territoire national.



Une situation qu’il urge de régler. Raison pour laquelle le ministre de des Infrastructures et du Développement appelle l’Etat « dans son entièreté à trouver des solutions dynamiques permettant de lutter contre les problématiques des défis liés à l’encombrement et à la congestion automobile ».



« Dakar étouffe et cela ne peut pas continuer », prévient Oumar Youm.



S'exprimant à l'issue d’un atelier de partage avec les collectivités territoriales, le ministre considère que « si l'on veut faire de Dakar une ville attractive, il convient de se parler entre différents acteurs », renseigne le quotidien 24 heures.



Et selon ce dernier, ces solutions résident dans « le plan d'aménagement du territoire ».