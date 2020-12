Ourossogui : La brigade mixte de la gendarmerie saisit 200 kg de chanvre indien

Encore un nouveau coup de la gendarmerie contre le trafic de drogue. La Brigade mixte de Ourossogui a appréhendé une personne et saisit 200 kg de chanvre indien et trois (3) motos, a appris Seneweb.En effet, c'est suite à des renseignements reçus, faisant état d’un trafic de chanvre indien dans le village de Thiankogn Hirey, que les gendarmes de la Brigade mixte de Ourossogui ont procédé à une opération dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020.Ainsi, un dispositif a été mis en place dans le secteur. Après une demi-heure d’attente, les gendarmes ont aperçu trois individus sur des motos avec à bord des sacs. Après une rude poursuite, ils ont réussi à appréhender l’un des motocyclistes. Les autres se sont enfuis en abandonnant leur moto et le chargement sur place.Les résultats de cette opération ont permis l’arrestation d’un individu et la saisit de deux cents (200) kg de chanvre indien et trois (3) motos, renseigne la gendarmerie dans un document reçu.Le reste de la bande est activement recherché, informe la division communication et relations publiques de la gendarmerie.