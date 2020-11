Ousmane Mbaye : « Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à une quelconque affaire d'importation frauduleuse » de sucre

L’ancien directeur du Commerce intérieur, Ousmane Mbaye, a réagi à des informations parues dans la presse et reprises par Seneweb faisant état d’une corrélation entre son départ de la Direction du Commerce intérieur et les problèmes de régulation du sucre.Dans une réaction parvenue à notre rédaction, Ousmane Mbaye de rappeler : « après avoir cessé service le 15 septembre 2020, en application des dispositions du décret en date du 9 septembre 2020 mettant fin à mes fonctions de Directeur du Commerce intérieur, je m’abstiendrai de revenir sur des décisions prises ou exécutées dans le cadre de mes fonctions, en vertu des principes qui régissent l’Administration ».Toutefois, tient-il à préciser, « je ne suis ni de près ni de loin mêlé à une quelconque affaire d'importation frauduleuse de sucre relayée par une certaine presse qui n'a pas su recouper les informations diffusées et recueillir ma version. Je précise aussi que toutes les décisions que j’ai prises dans le cadre de mes fonctions sont conformes aux instructions et orientations reçues allant dans le sens d’une bonne régulation du marché ».Et ces décisions et orientations ont été assises sur le triptyque : approvisionnement correct et régulier du marché - soutien à la production locale - stabilité du prix du sucre, liste l’ancien directeur du Commerce intérieur. « En conséquence, après autant de services, sans tâche, et de sacrifices apportés à l’administration du commerce pendant plus d’une quinzaine d’années, nul ne pourra ternir les résultats obtenus, encore moins mon honorabilité après mon départ ».Pour rappel, la publication parue dans Le Quotidien cite son nom parmi les personnes limogées relativement à l’affaire du sucre importé présent sur le marché sénégalais.