Ousmane Sonko convoqué ce lundi à la SR

Ousmane Sonko est convoqué à la section de recherches de Colobane ce lundi à 10 heures. Une plainte a été déposée contre lui par une jeune femme de 20 ans nommée Adja Sarr. Cette dernière accuse le leader du Pastef de viol et menaces de mort.Les faits se seraient déroulés à Sweet Beauty Spa. Un salon de beauté situé à Sacré cœur 3 et dont la propriétaire, Khady Ndiaye a été placée en garde à vue hier soir à la SR. Ce, pour incitation à la débauche et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook Ousmane Sonko estime que cette affaire est une énième tentative de liquidation politique avant la présidentielle de 2024. A l’en croire, après Khalifa Sall, Karim Wade, c’est son tour.« Chers amis, militants et sympathisants, soyez rassurés que je n’ai rien à voir avec ces mensonges crapuleux », a-t-il déclaré.