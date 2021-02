Ousmane Sonko: « J’ai déjà préparé ma famille ...et je suis prêt à aller en prison »

Le leader du Pastef Ousmane Sonko dit être prêt à aller en prison dans l'affaire présumée de viol et menace de mort dans laquelle il est cité.







Lors de sa déclaration face à la presse, le Président des Patriotes a appelé ses militants à la mobilisation car dit-il, cette affaire a été du début à la fin manigancée par l’Etat en particulier le Président de la République Macky Sall.





Toutefois, Ousmane Sonko s’est dit prêt à aller en prison si son immunité parlementaire est levée. « Je n’irai pas à la section de recherche demain. Serigne Bassirou Gueye a demandé à ce qu’on me place sous mandat de dépôt si jamais je défère à cette convocation. Alors, comme ils ont une écrasante majorité à l’Assemblée nationale, ils n’ont qu’à lever mon immunité parlementaire et j’irai répondre. Je n’ai pas peur de la prison. J’ai déjà fait mes bagages, et j’ai préparé ma famille. »