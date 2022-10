[TRIBUNE] Ousseynou Nar Gueye: "Je suis candidat pour remplacer comme PCA de la SODAV la redoublante Ngoné Ndour"

Ousseynou Nar Gueye: "Je suis candidat pour remplacer comme PCA de la SODAV la redoublante Ngoné Ndour"

J'ai désormais ma carte de la SODAV. Société civile du droit auteur et des droits voisins du Sénégal. Dont je suis membre depuis janvier 2022.





Je postule pour être élu prochain Président du Conseil d'Administration à la prochaine AG de 2023, afin de remplacer la redoublante Ngoné Ndour Kouyaté.





Au pays de Senghor, de Birago Diop, de Mbougar Sarr, d'Elga, de Ken Bugul et de Cheikh Anta Diop, c'est un écrivain qui doit présider la société de droit d'auteur.





Qui plus est, modestement ingénieur culturel et expert en contentieux de la propriété intellectuelle certifié depuis 2003 par le Centre de Formation Judiciaire de Dakar et le International Development Law Organization de Rome, aux côtés d'avocats du Barreau sénégalais comme Me Seydou Gueye, Me Christian Faye, Me Ousseynou Fall.... Ce que votre serviteur que je suis est.





Ceci malgré la dictature culturelle du mbalakh, musique que j'adore et que j'appelle "le champ des chants à rythme ternaire que seuls savent apprécier les habitants de Nittie" dans mon roman ‘‘Waïyyendi’’, paru en janvier 2021 chez Youscribe (France) et aux Editions Presqu’île lettre (Sénégal).





Oui, je voudrais remplacer Ngoné Ndour comme PCA car j'estime pouvoir plus et mieux apporter à la communauté des créateurs, producteurs, éditeurs et artistes interprètes du Sénégal. J'ai été l'un des deux coachs de Ngoné Ndour pendant 6 ans, avec une toubab. Elle a fait une coquille vide de la CIPEPS qu'elle a présidé, la coalition interprofessionnelle des producteurs de musique dont j'ai écrit les statuts, créé le nom et l'acronyme et que j'ai fait entrer au Conseil National du Patronat en 2006. J'aime le monde de la musique sénégalaise qui tire les arts de notre pays. La société Axes & Cibles Com dont je suis le PCA est actuellement et ce depuis deux ans, consultant senior de l'AMAA, Association des Managers et Agents d'Artistes du Sénégal.





Mon programme pour la SODAV ? il aura trait à l'effectivité de la rémunération pour copie privée appliquée à tous les supports d'enregistrement dont les smartphones d'abord, y compris par du lobbying actif et des moyens de pression pour l'effectivité des décrets d’application. Nous perdons 8 milliards par an dans cette affaire, nous la Sodav. Mon programme aura trait aussi à des investissements collectifs pour les ayant-droits de la Sodav, l'accès à la propriété immobilière pour eux. Mais je ne détaillerai pas plus mon programme pour le moment, pour ne pas me le faire voler par le Conseil d'Administration actuel de la Sodav et sa PCA redoublante Ngoné Ndour. Le moment venu, je ferai des visites aux organisations d'acteurs pour le leur présenter. Les industries culturelles et créatives peuvent et doivent participer avec un gros impact au développement économique de notre pays et à la restauration et préservation de la dignité de ceux qui s'activent dans cette économie culturelle.





En 2023, lors de l'AG annuelle, les sociétaires de la SODAV voteront. Je sollicite leurs voix.









Ousseynou Nar Gueye

Manager en Communication Institutionnelle & Marketing Stratégique

PCA d'Axes & Cibles Com

PCA de Global Com International

Président national de FÉE, Femme Enfance Education

Membre de l'association Ubiquités-Cultures, Paris, depuis 2003

Fondateur et chef-éditorialiste du site d’information Sen’Tract (sentract.sn)