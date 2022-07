Oussouye: Mimi Touré adoube les "héritiers" d'Aline Sitoé Diatta et rend visite au Roi

Aimé Assine et Dieynaba Goudiaby ont accueilli Aminata Touré à Oussouye. Ils sont respectivement titulaire et suppléante de la liste départementale de la coalition de la mouvance présidentielle. Une visite qui a permis à la tête de liste de la coalition BBY de rendre hommage à celle qu’elle a appelé l’héroïne du Casa, Aline Sitoe Diatta. La dame de cabrousse a résisté à la colonisation. "Vous êtes dans votre résilience et détermination de digne héritières de la grande résistante de Cabrousse", a dit Mimi Touré.