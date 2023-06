Palais de Justice : Après son audition, Hadjibou Soumaré donne un conseil à Macky Sall

Après son audition devant le Doyen des Juges, ce mercredi, Hadjibou Soumaré a conseillé au Président Macky Sall de ne pas écouter les “va-t-en-guerre” de son camp. “N’écoutez pas ceux qui divisent. N’écoutez pas les va-t-en-guerre.Vous êtes le Président de tous les Sénégalais. Soyez celui qui rassemble. Méfiez-vous des gens qui ont traversé tous les pouvoirs et qui sont en train de vous dire des choses qui sont inexactes”, a conseillé l’ancien Premier ministre . “Soyez courageux et dites que vous n’êtes pas candidat à la Présidentielle et je suis persuadé qu’il n’y aura plus de jeunes morts”, a-t-il lancé au Président Macky Sall.







Hadjibou Soumaré a, également, invité la classe politique dans son ensemble à “revenir à la raison”. “Toutes les guerres se sont terminées par des négociations, indique-t-il. Et nous sommes dans une situation de conflits politiques".





M. Soumaré était convoqué aujourd’hui au palais de justice de Dakar dans le cadre de l’affaire de la lettre rendue publique adressée au président Macky Sall, dans laquelle il l’interrogeait notamment sur un éventuel “don” d’argent “à une personnalité politique française”, évoquant la somme de 7,9 milliards F CFA. Il a été placé sous contrôle judiciaire, et inculpé, le vendredi 10 mars, pour “diffusion de fausses nouvelles et diffamation”.





Ce matin après son face à face avec le Magistrat instructeur, il a refusé de se prononcer sur le fond du dossier “Nous sommes en procédure judiciaire, je suis sous contrôle judiciaire et vous savez les astreintes du contrôle judiciaire, s’est-il justifié. Je respecte les institutions de mon pays et j’ai confiance en la justice de mon pays. Fort de cela, je ne peux pas aller à l’encontre de sa décision. C’est pourquoi je ne souhaite plus évoquer ce dossier”.