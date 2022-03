Parcelles-Assainies : La police arrête 2 faussaires avec 1,5 million en billets noirs, de la drogue et des faux billets

Un gros coup de filet à l'actif des policiers du commissariat des Parcelles-Assainies qui ont démantelé un réseau de trafic de faux billets de banque. Selon des informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Thierno Diop ont ferré, nuitamment, deux faussaires en possession de plus de 1,5 million F Cfa en billets noirs, des faux billets et de la drogue. Arrêtés à l'Unité 26 mardi dernier, F. Sène et M. Guèye ont été présentés au procureur ce jeudi. Détails !





Un coup dur pour les trafiquants de faux billets aux Parcelles-Assainies où la police a mis fin aux agissements d'un réseau de faux monnayage. A l'issue de l'exploitation des informations reçues, les éléments du commissaire Thierno Diop du commisariat des Parcelles-Assainies ont effectué une descente inopinée dans un garage mécanique sis à l’Unité 26, avant de procéder à l'interpellation de deux individus.





La perquisition des lieux a permis aux éléments de la brigade de recherches de découvrir du chanvre indien en vrac dissimulé dans un emballage en papier.





Poursuivant la fouille du garage, ils ont découvert, sur une épave de moto, un sachet en plastique contenant de faux billets de banque d’une valeur de 40 000 F Cfa en coupures de 10 000 et un montant de 1 520 000 F Cfa en billets noirs, d'après des sources de Seneweb.





A la fin de leur mission effectuée dans la nuit du mardi vers 22 h, les éléments interpellateurs ont embarqué, au commissariat, les deux soi-disant mécaniciens F. Sène et M. Guèye, tous deux âgés de 20 ans.





Au terme de l'enquête diligentée par les policiers des Parcelles-Assainies, les deux faussaires ont été déférés ce jeudi au parquet.