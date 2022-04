Paris - Keur Serigne Touba : Les Baye Fall convoient des ndogous aux jeûneurs à Alnay et Taverny

Depuis 10 ans et comme chaque vendredi du mois béni de ramadan, la communauté religieuse des Baye Fall de Paris convoie des ndogous destinés aux jeûneurs à Keur Serigne Touba et Keur Serigne Saliou respectivement à Aulnay et Taverny. Serigne Cheikh Fall Khady Gueye, petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall et président des associations LAMP développement et Serigne Falilou Fall, initiateur de ce geste, dit ainsi vouloir perpétuer le ndigueul de Serigne Touba à l'endroit de Cheikh Ibra Fall et consistant à assister les jeûneurs, par des repas copieux pendant cette période de ferveur religieuse.