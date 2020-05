Paris / Rapatriement de Sénégalais, aide à la diaspora : L'ambassadeur Maguette Seye dévoile ses chiffres

L'Ambassadeur du Sénégal à Paris a levé un coin du voile sur la distribution de l’aide financière destinée à la diaspora sénégalaise, décidée par le président Macky Sall dans le cadre des mesures d'assistance aux Sénégalais de l'extérieur impactés par la Covid-19.





206 bénéficiaires parmi les Sénégalais bloqués en France





Maguette Sèye a d'emblée salué les mesures prises par le chef de l’Etat, avant d'indiquer que 7654 personnes ont été sélectionnées pour bénéficier de ces aides. Parmi eux, 3853 étudiants et 3500 travailleurs en situation difficile, impactés par la Covid-19. Une aide qui va également bénéficier à 206 personnes parmi les compatriotes bloqués en France du fait de la pandémie, renseigne-t-il dans un entretien avec Seneweb.





Selon toujours l’ambassadeur, 42 malades et 53 familles endeuillées ont également bénéficié de ces aides. « Parmi les familles qui se sont signalées au niveau des services diplomatiques et consulaires, 53 ont reçu les aides prévues par le chef de l’Etat et 41 autres sont en attente », dit-il.





Mais « il est difficile d'avoir toutes les remontées pour faire la situation globale des Sénégalais de la diaspora », reconnaît l'ambassadeur Maguette Sèye. Qui note toujours parmi les Sénégalais, 42 personnes infectées et hospitalisées.





450 personnes seront rapatriées au Sénégal à date du 28 mai





Outre l'assistance financière, l’Etat du Sénégal a décidé de rapatrier ses citoyens bloqués à l’étranger. Pour ce qui est des vols de rapatriement, deux voyages ont été organisés avec Air Sénégal les 14 et 21 mai dernier (pour 167 et 155 passagers). Un autre vol prévu ce jeudi 28 mai. « Les autorités sénégalaises est en train de voir avec Air Sénégal comment rapatrier le reste, rassure Sèye. D'autres vols sont en vue du fait du nombre important de Sénégalais bloqués ici et des compatriotes qui viennent à Paris pour bénéficier de ces vols de rapatriement ».





Evoquant un plan global de rapatriement, le diplomate annonce qu’au total, 450 personnes seront rapatriées à date du 28 mai. Après les vols du 14 et 21 mai, « 150 personnes partiront ce 28 mai », informe-t-il.