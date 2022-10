Passation de service à Dakar Dem Dikk : Oumar Bounkhatab Sylla cède le volant à Ousmane Sylla

Ousmane Sylla, Dg DDD, Maire de Kédougou

Les départs et arrivées rythment les directions politiques depuis un certain temps. Tel un bus, à chaque arrêt, un nouveau passager monte et un autre descend cédant ainsi sa place. La direction générale de Dakar Dem Dikk ne fait pas exception. En effet, la passation de service entre le directeur sortant Omar Bounkhatab Sylla et l’actuel directeur Ousmane Sylla s’est tenue hier à la direction générale. Lors de cet évènement, Omar Bounkhatab Sylla a profité de l’occasion pour revenir sur son bilan de 2020 à 2022. « Depuis notre arrivée, nous avons travaillé à relever l’entreprise et à garantir sa survie face aux nombreuses menaces que nous avons rencontrées », a affirmé d’emblée le DG sortant. Il énumère entre autres réalisations le renforcement de la flotte par l’acquisition de nouveaux bus, l’aménagement des espaces d’accueil et d’attente, la dotation en tenues de travail pour les équipages et le personnel d’accueil, l’automatisation et digitalisation des caisses, l’amélioration de la prise en charge des voyageurs, la digitalisation de la gestion des agents et du personnel, l’optimisation du système de réservations etc.





« Le plan d’acquisition d’une nouvelle flotte de bus aux normes et standards internationaux, et surtout conformes au cahier de charges que nous avons défini, est une des mesures phares du renouveau de Dakar Dem Dikk SA », a fait savoir Omar Bounkhatab Sylla. Dans la première phase, ce dernier informe que 653 bus seront mis à la disposition de Dakar Dem Dikk SA dont 566 bus urbains et 87 bus interurbains. L’ancien DG a tenu à préciser que ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux travailleurs. Ce dernier a aussi tenu à souhaiter plein succès à l’actuel directeur. « Je n’ai point de doute sur votre ambition et votre souhait de mener à bien votre nouvelle mission et de conduire l’entreprise vers des lendemains prospères », a-t-il terminé.





Le nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk a abondé dans le même sens que son prédécesseur. Il a affirmé sa volonté de poursuivre la dynamique enclenchée. Ousmane Sylla soutient que cette gestion sera collégiale. « Le Dakar Dem Dikk a besoin de nous pour servir les populations », a laissé entendre l’actuel maire de Kédougou. Ce dernier compte miser sur le capital humain en rehaussant la qualité des services, de par la digitalisation et le renforcement des performances à tous les niveaux. Ousmane Sylla a aussi mis l’accent sur l’innovation pour une meilleure visibilité de Dakar Dem Dikk toujours au service des citoyens.