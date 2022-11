Passation de services : Mamadou Mamour Diallo, nouveau DG de l'ONAS, fixe le cap

Le nouveau Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal, Mamadou Mamour Diallo a pris service, hier, le 7 novembre 2022. La cérémonie de passation de service entre lui et le Directeur Général sortant Dr Ababakar Mbaye a été une occasion, pour les uns et les autres de rappeler, les défis du sous-secteur. C’est en droite ligne de cela, que le nouveau Directeur Général a fixé ses priorités. Parmi ces dernières, il y a la mobilisation des ressources financières. « Les autorités accordent une priorité à l’assainissement. C’est pour cela que nous allons nous atteler à mobiliser les ressources financières afin de relever les nombreux défis et pour prendre en charge les besoins prioritaires », a souligné l’actuel Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. Le deuxième aspect classé sur les registres de ses priorités, c’est la prise en charge des besoins des Sénégalais. Il a fait référence à la prise en charge avec célérité des requêtes des Sénégalais. « Nous allons mettre le client au cœur de nos préoccupations », a ajouté le nouveau Directeur Général de l’ONAS. C’est dans ce sens qu’il fera aussi de la gestion des inondations sa priorité d’autant plus que les mois filent vite. Pour lui, les défis en matière de gestion des inondations requièrent une approche basée sur l’anticipation.





Il a d’ailleurs assuré qu’il sera un Directeur qui sera souvent sur le terrain, à l’écoute des agents en mettant en avant la compétence et la loyauté dans sa démarche managériale. C’est dans cette logique qu’il a annoncé l’organisation des assises à l’interne. Son objectif, c’est de concevoir un plan stratégique qui sera un document de base pour la mobilisation des ressources financières. « Nous allons organiser dans les prochains jours, les assises pour avoir un plan de développement stratégique. Il sera un document qui nous permettra de signer un contrat de performance », a annoncé Mamadou Mamour Diallo.





Une requête





En réponse aux doléances des organisations syndicales de l’ONAS, posées par Seydou Tall, le nouveau Directeur Général a promis d’apporter des réponses concrètes. « Lorsque j’étais le Directeur Général des Impôts et des Domaines, j’ai pesé de mon poids pour faire avancer ce dossier. J’étais étonné lorsque j’ai appris son niveau d’évolution. Nous ferons tout ce qui est à notre portée pour le résoudre », s’est engagé Mamadou Mamour Diallo qui a remercié le Président de la République, son Excellence Macky Sall pour la confiance portée sur sa modeste personne. Prenant la parole, le Directeur sortant, Dr Ababakar Mbaye a également remercié le Chef de l’Etat pour la confiance durant les deux ans qu’il avait la destinée de l’institution. Il a saisi cette opportunité pour décliner la place qu’occupe l’assainissement dans les politiques publiques.





Le volume des investissements





Entre 2012 et 2022, le gouvernement du Sénégal a construit plusieurs ouvrages de stockage et de drainage des eaux pluviales et des eaux usées. « Le Chef de l’Etat a fait de l’assainissement sa sur-priorité en attestent les importants investissements au profit du sous-secteur. Entre 2012-2022, le coût global des ouvrages en assainissement des eaux pluviales et gestion des eaux pluviales réalisés par l’ONAS s’élève à 390.385.375 F CFA », a indiqué le Directeur Général sortant. Il a ajouté que c’est sous le magistère du Président de la République son Excellence, Macky Sall, que l’ONAS a démarré le Projet d’Extension et de Modernisation de la station de Cambérène, le Projet de dépollution de la Baie de Hann, le Projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann, le Projet des dix villes, le Projet de pompage et drainage des eaux pluviales pour la ville de Touba, le Projet Eau et Assainissement en milieu rural et semi-urbain (PEAMIR).





Le docteur Ababakar Mbaye a invité le nouveau Directeur Général à miser sur les ressources humaines de l’ONAS qui ont permis à l’institution d’engranger des performances au fil des décennies. « L’ONAS regorge de compétences, de ressources humaines qui ont contribué au rayonnement de l’institution au niveau de la sous-région voire de l’Afrique. Beaucoup de pays d’Afrique viennent s’inspirer de l’expérience de l’ONAS », a relevé le Dr Ababakar Mbaye.