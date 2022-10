Pêche, élevage, agriculture : Comment les syndicats veulent paralyser le pays…

L’intersyndicale du secteur primaire (Syntrass, SYTRAPAS et SNTE) regroupant l’agriculture, la pêche et l’élevage, durcit le ton. Dans un communiqué rendu public, les travailleurs ont décrété une grève de 48 heures renouvelables sur toute l'étendue du territoire national.



Cette grève sera suivie d’une marche nationale qui sera organisée le 14 octobre à la Place de l’Obélisque. Les travailleurs annoncent la suspension des inspections des week-end au Port, à l’aéroport, dans les quais de pêche, la rétention des informations administratives, le boycott des examens et concours des centres de formations techniques, entre autres…..