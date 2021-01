Pénurie d'eau à Nguekhokh : le maire Pape Songué Diouf accable SEN'EAU

Les explications données par la Sen'Eau sur la fourniture en eau de la ville de Nguekhokh n'agréent pas le député maire de la localité. Pour Pape Songho Diouf, la population veut qu'on leur fournisse de l'eau potable et n'a cure des problèmes techniques dont parle la société. Selon le maire, 80% de la population sont assoiffées."Nous voulons uniquement et simplement de l'eau. La Sen'Eau devrait plutôt reconnaître son erreur au lieu de se cacher sur des problèmes techniques qui n'en finissent jamais. La population a besoin d'eau surtout en cette période de pandémie où il faut respecter les mesures sanitaires de base qui est de se laver et d'être propre" assure le député maire.Il ajoute : "Si le travail est fini depuis plus d'un an, que la Sen'Eau nous livre le liquide précieux au lieu de nous tourner en bourrique. Vous avez failli à votre mission et il faut le reconnaître. Des failles persistent, dites nous où se situe le problème qu'on puisse le régler et passer à autre chose au lieu de nous servir des propos qui ne nous servent à rien".