Petite enfance : L'Asen-Pe dénonce les violences et plaide pour une meilleure formation des acteurs

Asen Pe dénonce la violence faite aux enfants

Le décès de bébés dans des crèches, dans les hôpitaux ou ailleurs, tout dernièrement, a fait couler beaucoup d'encre et animé moult discussions. Ces faits ne laissent pas indifférente l'Alliance sénégalaise de la petite enfance.





L'entité a fait face à la presse, pour dénoncer les souffrances qu'endurent les enfants. "Depuis un certain temps, l'opprobre est jeté à tort ou à raison sur les crèches. Mais nous nous indignons aussi du drame de bébés, d'enfants violés ; quatre jumeaux qui sont morts par négligence médicale. Les enfants doivent être protégés contre toute forme de violence. Outre les victimes qu'elle fait, elle compromet le progrès social et le développement durable. Elle est souvent associée à un état de droit précaire, à la défaillance du maintien de l'ordre, à des taux élevés d'homicides, à la forte présence de la criminalité organisée et à l'impunité", a expliqué Maty Abdoul Aziz Mbaye, spécialiste de la petite enfance depuis plus de trente ans.





Elle encourage, par ricochet, ces structures à assurer, dans leurs centres, des programmes de qualité, afin que de tels drames ne se reproduisent plus.





L'Asen-Pe informe, de ce fait, sur l'importance de l'éducation de la petite enfance, les difficultés et les avancées significatives qui ont été effectuées par des organisations comme l'Alliance sénégalaise de la petite enfance.





En matière de développement humain, l'importance de l'éducation de la petite enfance ne peut être sous-estimée. Car les premières années d'un enfant sont le fondement de son développement futur, fournissant une base solide pour l'apprentissage et des capacités d'apprentissage tout au long de la vie.





Des recherches menées continuent de souligner l'importance de l'éducation de la petite enfance en tant que pierre angulaire de la réussite future d'un enfant, note Mme Mbaye.





C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que "la crèche devient presque incontournable dans le développement d'un pays. Cependant, malgré toutes les mesures de sécurité que nous pouvons prendre au niveau de nos structures, force est de constater qu'un accident peut arriver dans tout environnement où se trouve un enfant", souligne-t-elle.





Mieux outiller les acteurs





Des séminaires de formation, des animations pédagogiques, des débats dont les thèmes tournent autour de la petite enfance sont organisés régulièrement pour capaciter les actrices et les acteurs en soins attentifs de l'enfant, a poursuivi Mme Mbaye. "Qui dit soins attentifs parle de santé, de nutrition optimale, de sécurité et de sûreté, d'opportunités pour l'apprentissage précoce et de prestations de soins adaptés. Le manque de soins attentifs entraîne des conséquences dévastatrices chez l'enfant", précise-t-elle.





Pour pallier ces manquements, l'alliance préconise un accompagnement efficace et efficient des gouvernants à court, moyen et long terme par : la création de structures de formation des éducateurs où cette formation serait subventionnée par l'Etat ; l'organisation de forums de sensibilisation et de prévention ; la valorisation des acquis de notre alliance (reconnaissance des formations acquises) ; la création d'un corps de contrôle et de conseils ; un allègement du dossier d'ouverture des crèches.