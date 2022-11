Pikine : le film de la bataille rangée entre policiers et dealers

Ça a chauffé à Pikine Afia. Une bataille rangée a éclaté entre les policiers et compagnons et amis d’un présumé dealer, lors d’une patrouille. Les policiers ont voulu arrêter M. Mb. Gueye. Mais, ils se sont heurtés à la résistance des amis de ce dernier.



D’après les Echos, l’opération coup de poing contre le trafic de chanvre indien a commencé vendredi dernier, vers 16 heures, à la suite d’un renseignement. Les éléments de la Brigade de recherche du commissariat de Pikine apprennent qu’un groupe de jeunes entretient un réseau de trafic de yamba. Ils localisent le quartier, identifient le cerveau du réseau, qui rôde autour du marché Syndicat et entrent en action.



Le journal précise que le suspect sera pris, après une course poursuite, et conduit à son domicile. Une perquisition de sa chambre a permis de découvrir 17 cornets de chanvre indien. C’est au moment de conduire le suspect au commissariat que les policiers seront attaqués par les jeunes, qui tentent de libérer leur ami. En vain. En effet, les policiers usent de leurs armes et ripostent. Résultat des courses : le cerveau n’échappera pas et un de ses présumés lieutenants, Khadim, sera également pris. Tous les deux sont placés en garde-à-vue. Ils devraient être déférés aujourd’hui devant le Procureur du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.