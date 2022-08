Pikine : le maçon avale une mandarine et meurt, soupçons d’empoisonnement sur son ami

Samedi dernier, vers 23 heures, Armanda Faye décide de rendre visite à son ami B. Ndao, qui habite à Pikine Darou Salam 2. Ce dernier ouvre son réfrigérateur et en sort des mandarines. Ils se servent, épluchent les fruits et les dégustent en discutant.



Quelques instants après, B. Ndao laisse son hôte dans sa chambre et se rend chez le vulcanisateur du quartier pour récupérer le pneu de son véhicule qu’il avait donné en réparation. A son retour, il trouve Armand Faye inerte. Manifestement, il ne respire plus.



D'après Les Echos, qui rapporte le drame dans son édition de ce lundi, B. Ndao alerte son voisin médecin, B. Ndiaye, qui lui dit que son ami est mort. Il se tourne vers le médecin de garde du centre de santé Baye Talla Diop de Pikine (ex-Dominique). Ce dernier arrive à la même conclusion que son confrère.



C’est ainsi que la police est informée. Les hommes du commissaire Mame Arona Ba scrutent le corps de la victime, mais ne relèvent aucune trace de violence. Les pompiers transportent la dépouille à l’hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye pour l’autopsie.



En attendant les résultats de l’autopsie, B. Ndao a été entendu sur procès-verbal et placé en garde à vue pour nécessité d’enquête. Il saura bientôt s’il sera inculpé ou remis en liberté.