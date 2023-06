Yoff et Pikine : cinq pilleurs de magasins trahis par leur butin

Les nommés A. Ndiaye, M. Gueye, K. Sow et M. Camara ont été arrêtés mardi dernier, 6 juin, par la Brigade de gendarmerie de la Foire. Selon Libération, qui donne l’information, leur interpellation fait suite à la mise à sac le 2 juin du magasin « Coucou » situé à Yoff .



Les mis en cause ont été interpellés chez eux à Yoff Apecsy 2, en possession des produits provenant du vol perpétré dans ladite boutique, souligne le journal. Lequel précise que les perquisitions effectuées sur place ont aussi permis de découvrir des bouteilles de cocktails molotov.



Ce n’est pas tout, signale la source. Puisque que le même jour, la police a procédé à l’interpellation de Y. Dramé. Ce dernier est tombé alors qu’il s’apprêtait à regagner Saint-Louis. Sauf que dans ses bagages, l’apprenti-chauffeur, qui était de passage à Dakar, transportait un réfrigérateur issu du pillage de la boutique « My shop » de la station Ola énergies de Pikine.



Les cinq ont été déférés pour association de malfaiteurs, participation à une manifestation non déclarée, troubles à l’ordre public, destruction de biens appartenant à autrui et vol.