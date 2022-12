Piscine Olympique : Le chemin de croix des retraités pour toucher leurs pensions

Le chemin de croix des retraités pour toucher leurs pensions

En file indienne sous le soleil à la Piscine olympique, les retraités dénoncent le manque de considération et d’organisation de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES)





Ces personnes du troisième âge restent debout pendant des heures pour le pointage ou le règlement des pensions. Cependant, bon nombre parmi eux devront revenir le lendemain car, le quota de la journée a été atteint. Une situation que déplore Serigne Habib Ndaw, retraité depuis plus de 20 ans.





«Nous n'avons jamais connu pareille situation, déplore-t-il. L'IPRES convoque ses retraités pour un pointage annuel. Et, du fait des problèmes notés à La Poste, il paye ces retraits à la Piscine olympique depuis quelques temps. Ce qui fait que tout le monde s’y retrouve mais pas pour la même chose ».