Plaidoyer sur les blocages qui empêchent le vote de la loi sur l'accès à l'information : APPEL pose le débat

Selon le journaliste et président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne du Sénégal (APPEL), Ibrahima Lissa Faye, durant cette pandémie, les journalistes ont fait face à des entraves, des écueils. Pis, ils ont rencontré d'énormes difficultés dans leur travail, les empêchant même de disposer des informations crédibles et fiables.



Il était alors important pour Lissa Faye dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'accès à l'information, de plaider pour la mise en place d'une coalition nationale des journalistes afin de permettre de lever les blocages qui empêchent le vote de la loi sur l'accès à l'information.



Dans un contexte de pandémie à Covid-19, le président de APPEL a échangé avec ses confrères du département de Mbour afin de connaître les blocages qu'ils ont rencontrés dans la recherche de l'information et de leur sécurité.



''Le Sénégal a ratifié des textes et conventions internationaux, mais jusqu'à présent, ceux-ci, pourtant validés par les différentes parties prenantes, sont aujourd'hui bloqués au niveau du Secrétariat général du gouvernement. Ni le Conseil des ministres ni l'Assemblée nationale ne réclament ces textes'', a assuré Ibrahima Lissa Faye.



Il ajoute que : "L'acces à l'information devrait aider à la redevabilité et à la transparence dans la gestion des deniers publics et, par ricochet, à faciliter aux journalistes leur travail'', indique le président de Appel.