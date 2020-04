Plan de résilience : Le Synpaas déplore «un partage non équitable» et appelle à la responsabilité de tous

Le Syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal (Synpaas) soutient que «les premiers pas dans la mise en œuvre du Plan de résilience économique et sociale dans leur secteur d’activité posent problème». Selon l'organisation, le partage est «terriblement déséquilibré et risque de laisser en rade plusieurs sociétés» de la plateforme aéroportuaire.











«Heureusement que les autorités de ce pays en commençant par le chef de l’Etat sont conscientes de cette nouvelle situation. Nous pouvons avancer comme preuve à cet effet, l’ordonnance du chef de l’État qui vise dans les limites de la durée de la loi d’habilitation, d’une part, à interdire le recours au licenciement, d’autre part, à garantir un revenu aux travailleurs mis en chômage technique. A cela, il faut ajouter l’enveloppe de 77 milliards de francs Cfa allouée aux secteurs du tourisme et des transports aériens dans le cadre du Plan de résilience économique et sociale. Mais hélas, c’est parce que le partage est terriblement déséquilibré et risque de laisser en rade plusieurs sociétés de la plateforme aéroportuaire», souligne-t-il dans une déclaration parvenue à Seneweb.





Le Synpaas explique que la tutelle indique en effet que les 45 milliards de francs Cfa seront affectés au Hub d’Air Sénégal dans l’opérationnalisation de son plan de développement, une enveloppe de 15 milliards de francs Cfa sera allouée au crédit hôtelier et touristique, tandis que 12 milliards de Fcfa seront affectés au paiement des hôtels réquisitionnés pour le confinement des cas contacts du Covid-19. Et enfin, 5 milliards de francs Cfa sont destinés à soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l’Etat. Une telle démarche, pour ledit syndicat, «va inéluctablement sonner la mort de plusieurs entreprises du secteur et créer les conditions de pertes d’emplois pour des centaines de travailleurs».





Au même titre que les hôteliers et la compagnie nationale, le Syndicat renseigne que le gestionnaire et tous les prestataires de l'aéroport vont être impactés avec l'arrêt du trafic.





Face à cette situation, le Syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal appelle à «la responsabilité de tous avant qu’il ne soit trop tard».









De l'avis du Synpaas, le tourisme et les transports aériens sont intimement liés et il faut prendre en compte ces deux secteurs dans le Plan de résilience économique et sociale pour pouvoir réussir demain la relance du hub aérien sous-régional.