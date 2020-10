Pluies diluviennes : 1750 sinistrés recensés à Sédhiou

Suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région le 5 septembre dernier, d’abord 458 sinistrés ont été recensés puis 1300 autres les jours suivants. Ils sont donc au total 1750 impactés des pluies diluviennes à être identifiés.Après une minutieuse enquête, l’expression des besoins a été faite par les autorités administratives et territoriales. C'est ainsi qu'une enveloppe de 60 millions a été dégagée par l’Etat du Sénégal à travers la délégation à la bourse de sécurité familiale pour leur venir en aide via cash transfert.En sus de cette assistance financière, les sinistrés ont bénéficié également d’un don en ciment, zinc et matelas pour leur permettre de reconstruire leurs maisons effondrées.