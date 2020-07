Plus de 200 morts au Sénégal : Macky invite solennellement les jeunes au respect des gestes barrières

A l’occasion de la présentation de ses vœux au peuple sénégalais, à l’occasion de la fête de Tabaski, le président de la République, Macky Sall, s’est solennellement adressé à la jeunesse.Au moment où le Sénégal dépasse les 10 mille cas et plus de 200 morts, le chef de l’Etat a interpellé, avec insistance, la jeunesse afin qu’elle joue son rôle pour freiner la propagation du virus.«La Tabaski, je la vis pleinement dans le cadre du coronavirus. Je voudrais particulièrement insister et surtout m’adresser aux jeunes. Puisque comme nous le constatons ces dernières semaines, le nombre de victimes (du coronavirus) a augmenté sensiblement et si vous regardez, ceux qui ont été les plus touchés ont été les personnes âgées. Par conséquent, la jeunesse a un rôle déterminant, un rôle essentiel dans cela», estime-t-il.«Elle peut penser qu’elle est, tout à fait, protégée contre la maladie ; ce qui n’est pas d’ailleurs prouvé. Mais elle doit protéger les parents qui sont à la maison ; elle doit protéger les personnes âgées qui sont à la maison. Donc, il faut absolument respecter les gestes barrières», insiste le chef de l’Etat qui rappelle qu’aujourd’hui, «il n’y a pas encore de médicaments ; on ne traite que les symptômes».«Les médecins font ce qu’ils peuvent. Mais la seule solution qui peut aider à freiner la propagation de la maladie, c’est le respect des gestes barrières et principalement le port correct du masque. C’est aussi la distanciation physique, partout dans nos domiciles, nos lieux de travail et dans la rue. Nous pourrons arrêter la propagation du virus et protéger les vies que nous sommes en train de regretter», lance le président de la République à l’attention de la jeunesse.