Plus de 6 millions de francs de subventions offerts aux étudiants du Cayor : GCO soutient l'éducation

Guillaume Kureck, directeur de GCO

La Grande Côte opération (Gco) répond encore à la responsabilité sociétale d'entreprise. Cette fois-ci, l'éducation était à l'honneur. L'usine d'exploitation et de production de zircon n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a offert plusieurs chèques à plusieurs associations d'étudiants dans des communes du Cayor. La cérémonie s'est déroulée à Méouane. Il s'agit d'une action de plus en faveurs de populations riveraines de Gco.





« Nous avons eu beaucoup de plaisir d’être à la sous-préfecture de Méouane en présence des messieurs les maires de Darou Khoudoss et de Taiba Ndiaye pour une remise de chèque de subventions à des associations d’étudiants dans différentes communes pour les aider dans leur quotidien, dans leur logistique. La somme investie est de 6,5 millions de FCfa, notre objectif est de soutenir l’éducation à travers des actions que l’on fait comme la création d’école », indique Guillaume Kureck, directeur de GCO.





Interpellé sur la possibilité de stage pour les étudiants de la zone dans l'entreprise GCO, Guillaume Kureck est d'avis que les opportunités peuvent se présenter non sans révéler que le marché de l'emploi s'est rétrécit depuis quelques temps.





« C’est une question importante aujourd’hui GCO a 1700 emplois dont 1500 emplois autour de Diogo; on ne peut pas continuer à augmenter nos organisations, on a une population d’employés relativement jeunes avec une moyenne d’âge aux environs de 40 ans. On a des opportunités d’emplois qui existent mais qui restent limités. Notre rôle, en tant qu’entreprise citoyenne à l’écoute des populations environnantes, c’est de pouvoir servir de support à la réalisation de stage et cette démarche dont on a échangé tout à l’heure avec les étudiants, les maires et le sous-préfet pour regarder comment on peu dynamiser et apporter une opportunité d’acquérir de l’expérience" note le directeur général de GCO.

Il par ailleurs épilogué sur les multiples actions sociales de l'entreprise pour les populations impactées par l'installation de l'usine.





« GCO accompagne la population dans sa politique RSE, soutient l’éducation; je peux citer l’école de Fott dont les élèves ont eu d’excellents résultats cette année, c’est une grande fierté. On soutient également l’accès au dispositif de santé avec le poste de santé de Diogo il y a un an; il va être doté d’équipements pour le meilleur fonctionnement. On soutient également le développement économique local les GIE, ça nous tient aussi à cœur. »





Abdou Aziz Diop, président de la fédération des élèves et étudiants de Darou Khoudoss, au nom des bénéficiaires a magnifié la trouvaille de GCO. Mais avant, il avait émis le souhait des étudiants de trouver des stages à GCO.





« Un sentiment de satisfaction à mon nom et à l’ensemble des étudiants. Nous avions vu que l’acte est de coutume, nous avions reçu la subvention comme l’année passée. Cela nous aide à améliorer nos conditions sociales de vie. Les étudiants, une fois à l’université peuvent avoir des logements et des tickets pour la restauration.