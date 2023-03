PLUVIOMÉTRIE ET REMONTÉE DE LA NAPPE : LES CHIFFRES D’UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

Le Sénégal a été bien arrosé en 2022. Mise à part, les deux stations de Kédougou et de Podor, toutes les autres ont été excédentaires. C’est la principale information que nous pouvons retenir de la communication du Dr. Ousmane Ndiaye, présentée, le 14 mars 2023, lors d’une rencontre du Comité national de Gestion des Inondations (CNGI) tenue à Diamniadio. Cette rencontre a été présidée par le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Thiam. C’était en présence du Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop. « A Dakar nous avons eu plus de 200 % de précipitations de plus en 2022. Toutes les stations sur l’ensemble du territoire ont été excédentaires sauf Podor et Kédougou », a informé Dr Ousmane Ndiaye, de l’Agence Nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie(ANACIM).



Des pics ont été atteints avec 127 mm à Taïba Niassène en une journée. A Dakar, des précipitations exceptionnelles ont été enregistrées, les 5 août, 19 et 20 août. « Au sud du pays, nous avons obtenu presque des précipitations tous les jours durant le mois de septembre », a ajouté Dr Ousmane Ndiaye. Ces fortes précipitations ont influé sur le comportement de la nappe à Dakar et dans des villes telles que Touba, où elle affleure. « La nappe est passée de 2, 5 m à Bounne en juin 2023 à moins de 1 m en octobre », a révélé Niokhor Ndour, Responsable de la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE).



Pour ce qui est des écoulements fluviaux, il a fait savoir que la côte d’alerte a été dépassée, durant 40 jours, à la station de Podor, de plusieurs jours à Bakel pour le Fleuve Sénégal. Par contre, s’agissant du Fleuve Gambie, les stations de Mako et à Gouloumbou ont été déficitaires en 2022.



Du reste, ces précipitations exceptionnelles et la remontée de la nappe expliquent en grande partie l’accentuation des inondations sur une partie du territoire. « Nous devons comprendre que les inondations peuvent s’expliquer par la remontée de la nappe, les ruissellements, et les débordements des fleuves », a souligné le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Il a saisi cette opportunité pour saluer les bons résultats obtenus par les services engagés dans la gestion des inondations. Il s’agit l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), l’Agence de Développement municipal (ADM), la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES), le Projet de Construction de Logements Sociaux et Lutte contre les Bidonvilles (PCLSLB), le Service national d’Hygiène…