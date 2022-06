Podor : Deux individus arrêtés avec 10,9 kilogrammes de chanvre indien

Les habitants du village de Bodé Lao situé dans le département de Podor vont certainement pousser un ouf de soulagement suite à l’arrestation de présumés trafiquants de chanvre indien, S. Ba (28 ans) et S. Gueye (31 ans). Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre de indien. Ils seront déférés au parquet de Saint-Louis.





En effet, des éléments de l’unité de lutte contre les stupéfiants de Podor ont reçu un renseignement faisant état d’un trafic intense de chanvre indien perpétré par les sieurs S. Ba, électricien en bâtiment, et S.Gueye, formateur en électricité dans la commune de Aéré Lao et ses environs. De fil en aiguille, les pandores ont mis en place un plan pour mettre la main sur les présumés dealers. Au cours d’une patrouille de routine, les policiers ont réussi à appréhender les mis en cause au moment où ils s’apprêteraient à écouler la drogue. Après une fouille corporelle, les éléments de l’unité de lutte contre les stupéfiants de Podor ont saisi un sac à sisal trouvé sur une moto Jakarta contenant sept blocs de chanvre indien pour une quantité de 10,9 kilogrammes de l’herbe qui tue.