Poignardé à mort : L'artiste Mbida inhumé à Guet-Ndar, Saint-Louis réclame justice

L'atmosphère de la levée du corps était très lourde à la mosquée Bayal. Il était difficile pour certains de retenir leurs larmes. Mais les témoignages sur le défunt comédien ont été pratiquement unanimes.Pour l'écrivain et artiste-conteur, Pape Samba Sow "Zoumba", Saint-Louis et la culture viennent de perdre un digne fils. "Malgré son jeune âge, Mbida était un rassembleur et un fervent défendeur de la culture. Il était l'ami de tous les artistes de Saint-Louis et avait des liens particuliers avec chacun de nous. Il avait pour principal combat de hisser les jeunes artistes Saint-Louisiens à leur véritable place sur l'échiquier national. La famille culturelle de Saint-Louis prie pour le repos de son âme. Mais nous exigeons aussi que lumière soit faite sur sa mort. Et que les coupables de cette barbarie soient trouvés et sévèrement punis par la justice", a demandé le conteur, Zoumba, dans Enquête.Ayant grandi avec le défunt Mbida dans le même quartier, le rappeur Général Kheuch, gagné par l'émotion, avait du mal à parler de son ami d'enfance. ‘’Le théâtre forum et les jeunes artistes ont perdu leur défenseur. Il était une sentinelle de la culture. Pour preuve, quelques heures avant son agression mortelle, il dénonçait sur les réseaux sociaux le sabotage des fresques de jeunes artistes Saint-Louisiens sur le mur du stade Me Babacar Sèye. Il n'hésitait jamais à aider ceux qui en avaient besoin, en partageant son expérience, sa force et son argent. Mbida était quelqu'un de bien. Comme on l'a toujours réclamé, depuis son décès, que la justice fasse son travail. Que les assassins soient débusqués de leur planque et traduits en justice, parce que la mort de Birahim ne doit pas rester impunie", a plaidé le rappeur Général Kheuch.Pour rappel, le comédien Mbida Siby a été agressé mortellement, dans la nuit du dimanche au lundi dernier, alors qu’il rentrait chez lui à Balacoss. Ses agresseurs lui avaient cassé un bras et asséné plusieurs coups de couteau dans différentes parties du corps. En attendant que la police mette la main sur le ou les auteurs de ce crime odieux, l'enquête ouverte se poursuit.